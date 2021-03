The Flash, annunciato l'arrivo di Bart Allen! Ecco chi sarà l'attore

C'è un nuovo arrivo a Central City: nei prossimi episodi di The Flash vedremo infatti Bart Allan a.k.a. Impulse, e l'attore che lo interpreterà è stato appena annunciato.

Jordan Fisher (Dear Evan Hansen, P.S. Ti Amo Ancora) vestirà i panni di Bart Allen nell'Arrowverse.

Bart farà la sua comparsa nel 150esimo episodio di The Flash, ovvero il diciassettesimo episodio della settima stagione.

"Futuro figlio di Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West (Cadice Patton), si dice che sia l'adolescente più beloce del pianeta. Ma grazie al suo comportamento alquanto impulsivo Barry e Iris avranno un bel da fare nel cercare di insegnargli una grande virtù: la pazienza. E questa sarà certamente necessaria se vogliono sperare di riuscire a crescere come famiglia, ma anche nel fermare la più grande minaccia che sia mai apparsa davanti a Flash" si legge nella descrizione ufficiale.

Al momento Fisher è stato indicato come guest star, ma non sappiamo per quanti episodi lo vedremo in azioni.

E voi, che ne pensate di questo casting? Fateci sapere nei commenti.

Intanto però, di tempo prima dell'episodio numero 150 ne manca ancora parecchio, e al momento a Central City non se la stanno per il meglio... E pensare che ci sono ancora tanti nuovi nemici all'orizzonte per Flash!