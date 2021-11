The Flash, in Armageddon pt. 2 Barry Allen chiede aiuto ad un vecchio amico

L'evento in 5 episodi che aprirà la nuova stagione di The Flash sta per arrivare, e in vista di questo nuovo attesissimo cross-over, la CW ha rilasciato la sinossi ufficiale della seconda parte di Armageddon.

La prima parte ci ha permesso di rincontrare Ray Palmer (Brandon Routh), che ha lasciato Legends of Tomorrow di DC durante la quinta stagione dello show, e stavolta, avremo l'opportunità di rittovare Black Lightning, il cui show in solitaria è terminato l'anno scorso. L'episodio includerà tra l'altro anche le apparizioni di Batwoman (Javicia Leslie) e Alex Danvers (Chyler Leigh), quest'ultima alla la sua prima apparizione nell'Arrowerse dopo la fine di Supergirl attesa per la prossima settimana.

Come già in parte anticipato dal trailer dell'evento crossover di The Flash, in Armageddon pt. 2 Barry Allen è alle prese con un un pesante contraccolpo emotivo (probabilmente a causa dei poteri psichici di Despero, anche se questi devono ancora essere confermati). Il supereroe decide dunque di rivolgersi a Jefferson Pierce aka Black Lightning in cerca di aiuto, visto l'ottimo rapporto nato tra i due dopo il crossver Crisis on Infinite Earths.

THE FLASH CHIEDE AIUTO A BLACK LIGHTNING: "Despero (guest star Tony Curran) avverte The Flash (Grant Gustin) sulle grandi tragedie che gli accadranno e che gli faranno perdere la testa. Una volta che ciò accadrà, avrà inizio l'Armageddon. Determinato a dimostrare che Despero si sbaglia, Barry cerca di provare in tutti i modi la sua innocenza, ma una rivelazione devastante di Iris (Candice Patton) lo spinge al limite e lo manda a chiedere consiglio a Black Lightning (guest star Cress Williams). Menhaj Huda ha diretto l'episodio scritto da Jonathan Butler e Gabriel Garza".