The Flash, Arrow, Lucifer: vediamo cosa succede nelle serie TV in onda su Mediaset

Diamo un'occhiata alla programmazione settimanale di Mediaset che ancora una volta ci permetterà di assistere ad alcune delle serie TV più popolari degli ultimi anni, come The Flash , Lucifer o prodotti televisivi classici come I Simpson e la celebre sitcom degli anni '90 Friends.

All'interno degli episodi saranno presenti situazioni dal forte impatto narrativo come Barry Allen che viene rapito da DeVoe nella quarta stagione di The Flash o il bizzarro incontro tra Amy e la nonna di Sheldon nella nona stagione di The Big Bang Theory.

Ecco le serie TV che abbiamo selezionato per voi:

I Simpson

La famiglia gialla più pazza d'America torna con il suo doppio appuntamento settimanale, dal lunedì al venerdì, alle ore 13:45 e 14:13. Negli episodi trasmessi su Italia 1 assisteremo alla conclusione della ventiseiesima stagione e all'inizio della ventisettesima. Tra gli episodi segnaliamo quello di giovedì 19 settembre, intitolato Un'amica con i benefit che vede la giovane Lisa fare amicizia con una nuova bambina appena arrivata in città.

Lucifer

Tom Ellis torna a vestire i panni del carismatico Lucifer nell'omonima serie TV in onda il sabato su Italia 1 con due episodi trasmessi a partire dalle 14:17. Il sovrano degli inferi sarà presente in Il mangia-peccati, dove insieme a Chloe si metterà sulle tracce di uno spietato seriale killer; e in Serata tra ragazze, che lo vedrà impegnato insieme alla sua collega in un'indagine legata a due ragazze morte nello stesso modo.

The Flash

Un'altra serie che può vantare un notevole numero di appassionati è The Flash, che all'interno della programmazione di mediaset è collocata su Italia 2, dal lunedì al venerdì, con due appuntamenti quotidiani: alle 16:35 e alle 17:29. Tra gli episodi di questa quarta stagione spicca la nona intitolata Non correre, dove il protagonista Barry Allen viene rapito da DeVoe.

Arrow

Un'altra serie TV originaria dal materiale cartaceo DC è presente questa settimana. Arrow può contare su ben tre appuntamenti su due canali diversi, dal lunedì al venerdì. All'interno della programmazione di canale 20 sono disponibili la seconda stagione, con un doppio appuntamento a partire dalle 12:09, e la quarta che avrà inizio durante la fascia oraria serale - all'incirca verso le 18:00 - in cui esordirà anche la quarta stagione.

Il terzo appuntamento con la serie TV con protagonista il personaggio di Oliver Queen è la mattina alle 08:59 e alle 09:55, dal lunedì al giovedì all'interno della programmazione di Italia 2. Tra gli episodi vi segnaliamo quello conclusivo della quinta stagione, Lian Yu, che vede Oliver impegnato a combattere contro Chase.

The Big Bang Theory

La sitcom - che è stata tra le più influenti a sdoganare la cultura nerd all'interno del mondo televisivo - torna anche questa settimana con due appuntamenti. Il primo, dal lunedì al venerdì, viene trasmesso da Italia 1 alle 15:25; mentre il secondo è un appuntamento fisso della domenica sera di Italia 2, con bene cinque episodi trasmessi dalle 21:10 fino alle 23:24. Si tratta rispettivamente della nona e seconda stagione e, come episodio da consigliare, vi lasciamo a uno di quest'ultima, intitolato Il binario del Terminator, in cui i protagonisti faranno la conoscenza dell'attrice Summer Glau.

Friends

L'ultima serie tra quelle che potete visionare all'interno del palinsesto di mediaset è Friends. La celebre sitcom è l'ideale se avete intenzione di trascorrere una domenica all'insegna del binge watching grazie agli otto episodi che saranno trasmessi domenica 22 settembre all'interno della programmazione di Italia 2, dalle 14:35 alle 18:15. Durante gli episodi potremo vedere concludersi la terza stagione e prendere il via la quarta. Vi segnaliamo l'episodio iniziale della quarta stagione, Monica e la Medusa, in cui Ross deve leggere una lettera scritta da Rachel.

La carrellata delle serie TV di questa settimana termina qui. Fateci sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questi prodotti e se avete intenzioni di vederli. Nel frattempo, per tenervi aggiornati sulle nuovi stagioni di alcune di esse, vi ricordiamo del particolare collegamento tra Lucifer e Beetlejuice presente nel titolo di un episodio della quinta stagione. Per rimanere in tema di stagioni conclusivi, il cast di Arrow continua a stuzzicare i fan con particolari messaggi resi disponibili all'interno dei social network.