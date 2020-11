The Flash, l'attore di Riverdale KJ Apa diventa Kid Flash in queste fanart

La popolare serie tv di The CW The Flash ci ha regalato un memorabile Wally West interpretato da Keiynan Lonsdale, ma se il personaggio tornasse nello show con il volto di un altro interprete, magari quello del protagonista di Riverdale KJ Apa? Queste fanart ci mostrano che aspetto potrebbe avere l'attore nel ruolo.

"Wally Rudolph West diventò Kid Flash e il migliore amico di Barry. Ma quando Reverse Flash tornò indietro nel tempo e uccise la madre di Barry, Nora Allen, la timeline cambiò. Un boom temporale. In questa nuova realtà, Wally non è mai nato" scrive jph_photoshop su Instagram nella caption di uno dei post che trovate qui in calce alla notizia, teorizzando un possibile aggancio per l'introduzione di un nuovo Kid Flash nello show con protagonista Grant Gustin.

Effettivamente, la mancanza di Wally West nelle ultime stagioni ha portato spesso i fan a immaginare come potrebbe essere The Flash se facesse capolino l'original Wally West, quello con i capelli rossi, che qui viene rappresentato con diversi costumi, come quello giallo o quello rosso dell'era Rebirth, ma sempre con il volto di KJ Apa.

Questa, tuttavia, non è la prima volta che nei fancast degli spettatori spunta fuori il nome dell'attore Riverdale, già accostato al personaggio in diverse opere dei digital artist (The Flash: la star di Riverdale KJ Apa è un perfetto Wally West, o The Flash: KJ Apa diventa Wally West in una fanart se volete confrontarle), e dubitiamo possa essere ultima.

Voi che ne pensate? Vi piacciono queste fanart? E vorreste vedere KJ Apa come Kid Flash in The Flash?