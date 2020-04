The Flash: gli autori ci aggiornano sul destino di Barry Allen

Uno dei momenti più attesi di quest'ultima stagione di The Flash è certamente il ritorno della velocità del suo protagonista, Barry Allen, essenziale secondo lo showrunner affinché l'eroe possa battere il suo avversario e ristabilire l'ordine prestabilito. Anche se questo non avverrà rapidamente.

Rispondendo alle domande di ComicBook, lo showrunner della serie Eric Wallace ha dichiarato infatti che la velocità di Barry è essenziale per riuscire a fermare Black Hole ma che c'è ancora un percorso da compiere per riottenerla e questo non avverrà nel nuovo episodio Liberation (andato in onda la notte scorsa sempre su The CW), anche se i fan hanno potuto osservare in che modo il Team Flash andrà avanti sul suo progetto di creare una speed force artificiale. "Sono disperati nel cercare di ottenerla, perché a Barry occorre riavere indietro il suo potere per sconfiggere Black Hole e tutti i suoi assassini. Detto questo, non credo riuscirà a ottenerla nell'episodio di stanotte dato che non sarà un season finale. Non voglio spoilerare nulla, ma otterrete un grosso indizio e una prima immagine su come realizzeranno il dispositivo per far tornare la velocità di Barry. Il dispositivo per la speed force artificiale".

Wallace fa notare, però, che il tempo non è dalla parte del Team Flash, Barry diventa sempre più debole e i suoi poteri calano. Questo metterà l'eroe in una posizione decisamente più vulnerabile: "E' davvero in una brutta situazione. Questo si paleserà nell'episodio in cui apparirà un avversario davvero inaspettato e che mostra un lato di loro che non avevamo visto nemmeno nei momenti peggiori di Barry Allen, perché non ha mai avuto bisogno di più velocità come nel nuovo episodio".

Dopo il blocco a causa dell'emergenza Coronavirus i fan potranno finalmente scoprire cosa accadrà in questa stagione, nel frattempo vi segnaliamo questa foto inedita di The Flash, che non sarà inserita nelle prossime puntate a causa della sospensione delle riprese.