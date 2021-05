The Flash: Barry Allen è in lotta contro il tempo nell'episodio 9

Vi avevamo già annunciato che Barry Allen sarebbe stato in difficoltà nell'episodio 9 della stagione 7 di The Flash. Il velocista scarlatto infatti è alla ricerca di Timeless Wells, il personaggio interpretato da Tom Cavanagh è l'originale Harrison Wells di Terra-Uno che è stato riportato in vita nell'episodio The Speed ​​of Thought.

Solo lui potrà aiutarlo a fermare Nora, ma le cose sembrano essere particolarmente complicate. Nel frattempo Cisco (Carlos Valdes) rivela una sua paura nascosta a Kamilla (Victoria Park) e la ricerca di risposte di Iris prende una svolta inaspettata. Nelle immagini che riportiamo in calce alla notizia potete dare uno sguardo proprio a questo turbolento episodio che preannuncia tra l'altro l'addio di due amatissimi personaggi.

Sappiamo infatti che entro il termine di questa stagione di Flash dovremo salutare Tom Cavanagh e anche Carlos Valdes. Su di loro il produttore esecutivo nonchè showrunner Eric Wallace ha detto:

"Tom e Carlos sono stati parte integrante del nostro show per sette stagioni e ci mancheranno moltissimo. Entrambi sono talenti incredibili che hanno creato personaggi amati che i fan e il pubblico di tutto il mondo hanno imparato ad amare. Questo è il motivo per cui teniamo sempre la porta aperta per ad un loro possibile ritorno".

In attesa di scoprire come andranno le cose, ecco la sinossi ufficiale di Timeless: "Berry cerca Timeless Wells - Dopo un devastante tradimento, Barry (Grant Gustin) chiede aiuto a Timeless Wells (Tom Cavanagh). Nel frattempo, Iris (Candice Patton) guida il Team Citizen lungo una strada pericolosa in cerca di risposte, e Cisco (Carlos Valdes) confida la sua più grande paura a Kamilla (la guest star Victoria Park)."