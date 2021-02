The Flash: Barry Allen è nel Mirrorverse nel trailer della stagione 7

La settima stagione di The Flash metterà in scena lo scontro tra il protagonista interpretato da Grant Gustin contro Eva McCulloch. Nel frattempo ecco il primo trailer dedicato alle puntate della prossima parte dello show di The CW.

Seguendo il link alla fonte della notizia, potete trovare il video del trailer di The Flash, condiviso in esclusiva sul sito di Entertainment Weekly. Nelle varie scene del filmato, possiamo vedere la difficoltà del protagonista dello show nel dover affrontare Mirror Mistress, avendo solo una piccola frazione della sua velocità, nonostante questo è riuscito a creare un portale che conduce al Mirrorverse, luogo in cui è stata rinchiusa Iris. Inoltre, a causa dello stop dei lavori per l'epidemia di Coronavirus, possiamo assistere al ritorno di Killer Frost, interpretata da Danielle Panabaker.

Manca esattamente un mese alla messa in onda delle puntate della settima stagione, che faranno il loro debutto in America il prossimo 2 marzo. In Italia invece non sappiamo ancora quando saranno disponibili i prossimi episodi inediti, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni avremo altri dettagli a riguardo. Inoltre, nelle settimane precedenti è stata annunciata l'identità dell'avversario del protagonista di The Flash: si tratta del personaggio interpretato da Jon Cor, attore famoso per il suo lavoro in Shadowhunters.