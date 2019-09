The Flash: Barry Allen non può fermare l'arrivo della Crisi nel nuovo teaser trailer

A poco meno di un mese dall'uscita della sesta stagione di The Flash, è stato pubblicato un teaser trailer per celebrare l'arrivo dei nuovi episodi. Potete vedere il breve filmato in cima all'articolo.

Come sappiamo, l'evento Crisi sulle terre Infinite sarà al centro delle vicende del team Flash e nel trailer vediamo come Barry Allen (Grant Gustin) non può impedire ciò che sta per sconvolgere la sua vita e quella dei suoi compagni. Il supereroe dalla velocità supersonica è collegato a uno strumento che gli permette di vedere una quantità sterminata di futuri possibili e sembra proprio che la Crisi sia inevitabile. "Non posso fermare ciò che sta per arrivare", afferma Barry, che accenna anche alla morte di miliardi di persone.

Nella sequenza di immagini compare anche Nora Allen (Michelle Harrison), la madre del protagonista morta nelle passate stagioni. Sappiamo, però, che la donna è viva su Terra-2 e possiamo ipotizzare che prenderà parte alle vicende del multiverso. Il trailer ci porta a domandarci con quale versione di Nora stia parlando Barry.

La sesta stagione di The Flash debutterà l'otto ottobre su The Cw e per l'occasione è stato anche pubblicato il poster ufficiale, dove svetta il volto del protagonista, circondato dagli altri personaggi dell'universo DC. Nei giorni scorsi, il canale ufficiale dello show ha pubblicizzato Blade - La serie, creando confusione tra i fan.