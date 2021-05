The Flash: Barry Allen non ha scelta nel trailer del nuovo episodio della settima stagione

The CW ha diffuso in streaming il primo promo del nono episodio della settima stagione di The Flash, pronto a debuttare sull'emittente televisiva il prossimo 11 maggio. Nel corso dell'episodio sentiremo cominciare a vacillare la fiducia nei componenti del Team Flash mentre Barry Allen sarà messo ancora una volta a dura prova.

Intitolato Timeless, l'episodio della settima stagione di The Flash continuerà il percorso già intrapreso nell'ultimo, dove Barry Allen sarà costretto a fare quello che Speed Force Nora gli ordinerà, mettendolo così a dura prova e con lui tutto il team Flash. L'idea di Speed Force Nora intenta a manipolare tutto il Team Flash è uno dei plot twist più entusiasmanti della stagione.

Già il team di sceneggiatori lo aveva anticipato brevemente: "Avevamo già seminato degli indizi nei precedenti episodi, ora in questo episodio introduciamo un altro di quei misteriosi villain che sembrano invincibili e di sicuro è il più potente che abbiamo visto finora. Quello che dico però è 'non credete a tutto ciò che vedete e non credete di capire tutto quello che sta accadendo'. Ci sono ancora un sacco di svolte in arrivo che credo nessuno ha ancora previsto".

Intanto lo show dirà addio al termine della stagione a Tom Cavanagh e Carlos Valdes. Il primo nel corso della serie ha interpretato diverse incarnazioni di Harrison Wells così come Eobard Thawne/Reverse Flash, ed è stato presente dal debutto di The Flash fino al terzo episodio della settima stagione; Valdes, invece, interprete di Cisco Ramon/Vibe dirà il suo addio alla serie con un'ultima apparizione nel finale di stagione.

"Tom e Carl sono stati parte integrante del nostro show per sette stagioni e ci mancheranno enormemente", ha dichiarato il produttore e showrunner Eric Wallace. "Sono entrambi dei talenti incredibili che hanno dato vita a dei personaggi memorabili amati dai fan e dal pubblico di tutto il mondo. Noi terremo sempre la porta aperta a un loro eventuale ritorno".