The Flash: Barry Allen e Nora Allen insieme in una foto della quinta stagione

Variety ha recentemente pubblicato una nuova immagine della quinta stagione di The Flash, che vede Barry Allen/The Flash e Nora Allen/XS in una foto insieme, in quello che sembra il porto di Central City. La foto mostra alcuni ulteriori dettagli piuttosto chiari sia del costume di Nora Allen sia del nuovo costume indossato da The Flash.

Come molti fan di The Flash ricorderanno, Nora è la figlia del futuro di Barry e Iris (Candice Patton), in visita alle versioni più giovani dei suoi genitori. Per ragioni molto specifiche e inquietanti.

"Ci piace sempre introdurre personaggi e aree specifiche che provengono dai fumetti ma non vogliamo dipendere esclusivamente da loro, in modo da poter cambiare le storie come meglio crediamo e adattarle ad uno show televisivo" ha spiegato lo showrunner Todd Helbing.

"Con Nora è il periodo da cui viene e le sue azioni. Fa questo grosso errore alla fine dell'episodio quindi ora sarà interessante metterla dalla parte opposta del problema".

Sulla questione è intervenuta anche Candice Patton:"Iris è molto eccitata nel conoscere sua figlia. E penso che, come abbiamo accennato nel finale della scorsa stagione, c'è una certa distanza tra le due perché Nora mostra una certa freddezza.

Trovo sia davvero interessante esplorare questa dinamica tra Iris e sua figlia". Pare che Nora vada molto d'accordo con la versione giovane di suo padre, Barry, come confermato da Grant Gustin:"Beh si, andiamo davvero d'accordo ed è grandioso".

La première della quinta stagione di The Flash arriverà sugli schermi americani il 9 ottobre.