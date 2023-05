The Flash: Barry alla sua ultima avventura nel trailer del gran finale della serie DC

The CW ha diffuso in streaming il trailer della quarta parte del gran finale di The Flash che concluderà le avventure di Barry Allen sulla sua rete, dopo nove stagioni con Grant Gustin nei panni del Velocista Scarlatto. In questa attesissima torneranno molti volti del passato di Barry, e prevedrà una soluzione definitiva che soddisferà tutti i fan.

L'episodio che chiuderà sia la nona stagione che l'intero show andrà in onda mercoledì 24 maggio. Per Barry Allen si tratta della sfida più grande che lui e il Team Flash - così come gli amici vecchi e nuovi - dovranno affrontare, mentre si uniranno insieme per salvare non solo Central City, ma tutto il mondo per l'ultima volta.

The Flash (Grant Gustin), l'uomo più veloce del mondo, ha il compito di affrontare la sua sfida più grande: salvare la linea temporale e l'intera esistenza dell'universo. L'episodio è stato scritto da Eric Wallace e Sam Chalsen e diretto da Vanessa Parise.

"È stato un lavoro che tutti abbiamo amato tantissimo", ha dichiarato Wallace a Entertainment Weekly. "La troupe, il cast, gli scrittori, i registi, tutti, è il lavoro più difficile che abbiamo mai fatto. Non che non abbiamo avuto episodi più grandi, perché certamente lavorare a un crossover è più impegnativo, ma l'impegno per l'eccellenza che tutti hanno messo sapendo che questi sarebbero stati gli ultimi episodi di The Flash è stato impareggiabile. Eravamo una famiglia. Mi mancherà la mia famiglia di Flash".

In questo finale in quattro parti c'è stato anche un ritorno inaspettato in The Flash.

Anche se il suo periodo come The Flash è giunto al termine su The CW, Gustin non ha escluso del tutto un ritorno nei panni del personaggio in futuro. L'attore ha dichiarato in precedenza che, sebbene non stia pensando di tornare a interpretare il personaggio in questo momento, ascolterà sempre le proposte che gli arriveranno per The Flash.

"Al momento non ci sto pensando, ovviamente", ha detto Gustin. "Ma se qualcuno mi chiamasse oggi o domani e mi dicesse: 'Ehi, abbiamo un'idea fantastica per Flash', ovviamente prenderei la telefonata e ascolterei l'idea. E credo che questo sia un personaggio a cui, a prescindere dal fatto che io lo interpreti di nuovo o meno, probabilmente sarò associato più di qualsiasi altra cosa nella mia carriera, per il resto della mia vita. Quindi, ascolterò sempre qualsiasi proposta su Flash".

E ha aggiunto: "Voglio dire, è molto, molto vicino al mio cuore. Penso che lo sarà sempre".