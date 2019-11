The Flash, Barry corre verso la Crisi nel teaser del crossover dell'Arrowverse

La Crisi è qui, e Barry Allen è chiamato a fermarla. Nel teaser del mega-crossover dell'Arrowverse abbinato a The Flash, l'uomo più veloce del Multiverso corre incontro al suo destino.

"Corri, Barry, corri!"

No, stavolta non lo dice nessuno, almeno non nel teaser di Crisi sulle Terre Infinite relativo all'episodio che andrà in onda durante la time slot dedicata a The Flash di martedì 10 dicembre. Ma è come se lo avessero fatto, perchè Barry (Grant Gustin) si trova dinnanzi a una Harbinger (interpretata nel crossover da Audrey Marie Anderson) dall'aria piuttosto preoccupata, il che può voler dire solo una cosa: l'ora (di salvare il Multiverso) è giunta.

Nel video che trovate anche in testa alla notizia, Barry promette alla sua Iris (Candice Patton) che tornerà, anzi, correrà a casa da lei... Ma chi può davvero dirlo?

Nell'ultimo crossover andato in onda, Elseworlds, Oliver (Stephen Amell) aveva accettato di sacrificare il suo futuro per permettere a Barry e a Kara (Melissa Benoist) di sopravvivere. Ma nel primo episodio della sesta stagione di The Flash, The Monitor (Lamonica Garret) si è presentato dagli Allen-West comunicando la necessità del sacrificio di Barry per poter salvare il Multiverso.

Cosa accadrà realmente in Crisi sulle Terre Infinite? Chi si salverà? E chi, invece, non ce la farà? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.