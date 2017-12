The Flash: Barry ha davvero trascorso sei mesi nella Speed Force o è stato altrove?

Quella in corso si sta rivelando una stagione particolarmente complicata per il protagonista di. Dopo essere stato imprigionato nella Speed Force al termine della terza stagione, Barry Allen (Grant Gustin) è tornato a casa grazie agli sforzi congiunti dei suoi amici. Peccato che il suo ritorno sia andato molto diversamente da quanto previsto...

Proprio il rientro del velocista scarlatto di Central City ha permesso al criminale The Thinker (Il Pensatore) di creare una serie di nuovi metaumani. Come se non bastasse, le nozze Iris-West sono state interrotte da un terribile commando di soldati nazisti provenienti da un’altra Terra, e Barry Allen, dopo la pausa invernale attualmente in corso, sarà persino sospettato di omicidio!



Dal momento che la seconda metà della stagione sembra però ispirarsi agli eventi di una vecchia storia di The Flash, chiamata appunto “The Trial of The Flash”, alcuni fan del serial hanno iniziato a domandarsi se Barry abbia realmente trascorso sei mesi nella Speed Force o se invece sia stato altrove... come ad esempio nel futuro. Come abbiamo scoperto durante la scorsa stagione, la prigione della Speed Force ha bisogno che al suo interno vi sia almeno un velocista, ragion per cui Jay Garrick (John Wesley Shipp), Wally (Keiynan Lonsdale) e lo stesso Barry, vi hanno trascorso -a turno- del tempo, sostituendo il criminale Savitar.



Tuttavia, mentre Jay e Wally sono stati costretti a rivivere in eterno i giorni peggiori della loro esistenza, Barry, dopo essere tornato a casa, sembrava estremamente disorientato: pronunciava frasi senza senso, scriveva sui muri dei caratteri incomprensibili e non riusciva a riconoscere i suoi amici e parenti. Poiché il tempo nella Speed Force scorre molto diversamente, l’idea che Barry possa aver visitato il futuro appare dunque verosimile. Al suo ritorno, inoltre, il ragazzo ha infatti pronunciato una frase alquanto sospetta: “ci serviranno altri pannolini. Molti altri pannolini”. È mai possibile che Barry abbia visto il proprio futuro e la coppia di gemelli che, quantomeno nei fumetti, avrà da Iris West (Candice Patton)? Sfortunatamente dovremo aspettare almeno un altro mese per conoscere la risposta a questa domanda.



The Flash tornerà sulla rete The CW il 16 gennaio 2018.