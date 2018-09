The Flash: Barry e Nora sfrecciano veloci in un nuovo poster della quinta stagione

Continua incessante la campagna promozionale della quinta stagione di The Flash, il cui debutto è atteso per il 9 ottobre sulla CW. Questa volta ad essere messi in risalto sono Barry Allen e sua figlia Nora in uno spettacolare poster che li mostra sfrecciare alla velocità della luce.

Come è ormai ben noto ai fan dello show, il nuovo arco narrativo molto sulle dinamiche familiari di questi ultimi ed il produttore esecutivo Todd Helbing ha dichiarato che il motivo del viaggio temporale compiuto dalla velocista non sarà così scontato e sorprenderà i fan.

Nora Allen (Jessica Parker Kennedy) si comporterà in maniera differente con i propri genitori, dimostrandosi affabile con il padre e avendo un rapporto alquanto freddo con la madre. Come potete visionare nel poster in calce alla news, il costume da lei indossato è un rimando breve trascorso di Iris (Candice Patton) nei panni di una velocista, ed è anche un omaggio ai Gemelli Tornado (Tornado Twins), che nei fumetti DC sono i figli di Barry Allen.

La grande minaccia della quinta stagione di The Flash è rappresentata da Cicada, misteriosa figura che nutre un odio profondo verso i metaumani e che utilizza una lama a forma di saetta, dotata di energia elettrica. A quanto pare il cattivo non sarà ossessionato da Flash poichè il suo piano risulta essere totalmente differente.