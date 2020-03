The Flash: Brandon McKnight promosso a series regular della settima stagione

Sembra che il team di The Flash stia per allargarsi ulteriormente: Brandon McKnight è infatti stato promosso a series regular del cast dell'annunciata settima stagione dello show dopo che il suo personaggio aveva fatto il suo esordio durante la premiere di questa sesta stagione ancora in onda su The CW.

McKnight ha infatti esordito nella prima puntata della sesta stagione di The Flash nei panni di Chester P. Runk, un genio della scienza che finisce con l'aprire un buco nero al centro di Star City durante uno dei suoi esperimenti in diretta streaming con il Team Flash in seguito costretto a rinchiudere Chester al Mental Augmentation Chamber (MAC), la camera di contenimento nei sotterranei degli uffici STAR Labs fino a quando non è in grado di riprendersi dalla terribile esperienza. Da allora il personaggio è apparso in altri due episodi, l'ultimo dei quali è Grodd Friended Me dove Chester ha teso una mano al Team Flash aiutando a salvare sia Grodd che Barry Allen quando i due hanno dovuto unirsi contro Solovar.

Nei fumetti in Chester avviene una trasformazione caratteriale molto simile in quanto passa dall'essere considerato un problema a potenziale alleato. Anche se nella carta possiede dei poteri non significa che nella serie vedremo quel tipo di trasformazione, ma un destino completamente diverso magari. Grazie all'interpretazione di McKnight, il personaggio è rapidamente diventato uno dei preferiti del pubblico della serie e questo ne ha garantito la promozione a membro fisso del cast della settima stagione, con con tutta probabilità arriverà sempre a ottobre su The CW.

Il personaggio, inoltre, è amato anche dallo showrunner Eric Wallace, che in precedenza aveva espresso il desiderio di rivolerlo all'interno della serie, subito dopo il suo esordio a inizio stagione: "La prima cosa a cui ho pensato è stata a quale sarebbe stato il modo più rapido per riportarlo nello show. Vogliamo conoscerlo bene e lasciarlo interagire con gli altri membri del Team Flash molto presto".

Il prossimo episodio della stagione ad andare in onda sarà il 14esimo, intitolato Death of the Speed Force, diretto da Brent Crowell e scritto da Sam Chalsen & Emily Palizzi Gilbert. Verrà trasmesso il 10 marzo dopo la pausa di una settimana. Proprio in questo episodio assisteremo al ritorno di uno storico alleato di Flash.