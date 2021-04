The Flash, Brandon McKnight sulla puntata negli anni '90: 'Sono tornato alla mia infanzia'

Dopo le ultime novità riguardo il cast di The Flash 7, vi segnaliamo questa intervista a Brandon McKnight, in cui discute del prossimo episodio dello show di The CW e in particolare del suo amore per gli anni '90.

La puntata si intitola "The One With the Nineties" e sarà incentrata su Cisco e Chester P.Runk mentre si trovano bloccati in una giornata del 1998, i due cercano quindi un modo per tornare nella loro epoca, mostrandoci però alcune delle cose tipiche di quegli anni. In una intervista concessa a ComicBook.com, Brandon McKnight ha rivelato di essersi divertito molto a registrare l'episodio: "È stato fantastico. Sono un figlio degli anni '90, quindi è stato come tornare indietro nel tempo nel periodo che mi ha influenzato molto. È stato molto divertente vestirsi allo stesso modo e ascoltare di nuovo quella musica. Credo che per tutta la durata della puntata, quando ero nel mio camerino ascoltavo sempre l'hip hop degli anni '90 e le boy band. Ritornavo alla mia infanzia, è stato fantastico e mi sento molto fortunato per essere stato inserito nell'episodio".

Per ora non sappiamo quando la settima stagione sarà disponibile in Italia, nel frattempo ecco il promo del quinto episodio di The Flash 7.