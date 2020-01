The Flash: nel cameo di John Diggle non ci saranno rimandi a Green Lantern

Chiunque abbia concluso la serie Arrow, sa bene che il personaggio di John Diggle al termine dell'ultimo episodio sembra compiere il suo destino, ma lo rivedremo comunque in un cameo nel prossimo episodio di The Flash...

Chi ha concluso le vicende narrate nella serie madre dell'universo televisivo DC di The CW, sa bene che al termine di Arrow, John Diggle sembra abbracciare a tutti gli effetti il suo destino diventando una Lanterna Verde. Tuttavia, nel suo atteso cameo in The Flash non verrà fatto alcun riferimento a questa svolta. In una recente intervista concessa a TVLine, infatti, David Ramsey ha rivelato che il futuro di John Diggle non sarà discusso nella serie con Grant Gustin, poiché Diggle avrà altre priorità a cui badare al suo ritorno a Central City: "No, non accadrà. Sarà John Diggle che si recherà lì come John Diggle. E lavoreremo insieme su un caso".

L'attore ha poi continuato affermando che l'episodio si soffermerà ancora sulla perdita di Oliver Queen, cosa che i personaggi di The Flash stanno ancora affrontando: "C'è tutto il cast di personaggi che ancora sta cercando di superare la scomparsa di Oliver, e parte del loro collegamento con Oliver è costituito proprio da John Diggle, ovviamente. Quindi la sua presenza servirà come una specie di conduttore, un modo per elaborare il lutto. Ma c'è anche un caso da esaminare e risolvere, e Diggle ha una parte anche in quello".

L'attore che interpreta Diggle sembra essere molto affezionato al ruolo e ne parla così, anche in relazione al suo coinvolgimento nel mondo di Green Lantern: "Ho sempre amato l'idea di essere in grado di entrare a far parte del mito di John Stwart, ovviamente, ma ho amato anche l'idea che stessimo creando qualcosa di completamente nuovo. John Diggle non è mai esistito prima. Abbiamo creato questo personaggio, Spartan, che non è mai esistito nei fumetti o in qualche altro universo, e ora fa parte dei fumetti. Quindi è stato qualcosa, e continua ad essere qualcosa, di cui vado veramente fiero".

In seguito alla conclusione di Arrow, serie che dà appunto il nome all'universo seriale (Arrowverse), l'attrice Danielle Panabaker ha espresso l'idea che l'universo adesso cambi il proprio nome in qualcos'altro: "Se prima si chiamava Arrowverse adesso come si dovrebbe chiamare? Flashverse?".

Sull'argomento si era espresso in precedenza anche Stephen Amell: "Credo che ovviamente una volta che il mio show è finito allora secondo me Grant Gustin nella parte di Barry Allen diventa il personaggio più importante dell'universo e sono sicuro che farà un ottimo lavoro. Però non chiamatelo Flashverse, continuate con Arrowverse. Ci sarà sempre qualcun altro ma alla fine siamo stati i primi".