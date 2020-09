The Flash: Candice Patton esprime il suo supporto per John Boyega

Nonostante la pandemia di Coronavirus, la produzione delle puntate inedite della serie di The CW va avanti: mentre lo showrunner ha anticipato una sorpresa per un protagonista di The Flash, l'attrice Candice Patton ha scritto un breve messaggio dedicato a John Boyega.

Nei giorni scorsi infatti l'interprete di Finn in Guerre Stellari ha risposto alle numerose domande dei giornalisti di GQ, raccontando la sua esperienza nell'essere entrato a far parte del cast dei film della Disney e rivelando di aver ricevuto minacce di morte e critiche semplicemente per il suo colore della pelle. Con un tweet che potete trovare in calce alla notizia, anche Candice Patton ha voluto commentare la notizia, affermando: "Ho avuto le stesse esperienze e ho provato le stesse sensazioni. Sono grata per questa intervista".

L'attrice si riferisce alle critiche ricevute per essere stata scritturata nei panni di Iris West, personaggio bianco nei fumetti prodotti dalla DC, tanto che Candice Patton ha voluto ricordare le parole del produttore esecutivo della serie, che le consigliava di non navigare su internet nei giorni successivi all'annuncio della sua aggiunta al cast di The Flash.

Infine vi ricordiamo che si è concluso da poco il DCFandome, durante l'evento virtuale è stato anche trasmesso un nuovo trailer dedicato alla settima stagione di The Flash, che sarà trasmessa nel corso del 2021.