The Flash: Candice Patton ha girato una delle scene 'più disgustose' dello show

La sesta stagione di The Flash vedrà Barry Allen (Grant Gustin) dovrà fare i conti con l'inevitabilità dell'arrivo della Crisi sulle terre infinite, ma questo non significa che mancherà il coinvolgimento del resto della famiglia, come nel caso di Iris.

Il personaggio interpretato da Candice Patton, non solo presenterà un nuovo look legato all'evoluzione della storia, ma si appresta a essere protagonista di una scena particolarmente disgustosa.

L'attrice ha suscitato la curiosità dei fan condividendo una foto, che trovate in calce all'articolo, scattata prima di iniziare le riprese di questo momento di cui al momento non ci è dato sapere in cosa consiste.

"Ieri ho girato una delle scene più disgustose di The Flash. Ma eccomi un attimo prima", ha scritto Patton su Twitter.



Ricordiamo che la sesta stagione di The Flash debutterà l'otto ottobre su The Cw con l'episodio intitolato Into the void. Nelle foto della première possiamo vedere il nuovo costume di Barry Allen, ma anche il ritorno di The Monitor (LaMonica Garrett) e l'immancabile Team Flash. L'emittente ha anche pubblicato la sinossi dell'episodio, che promette scintille fin dall'inizio.



Lo show dell'Arrowverse sarà coinvolto nell'evento crossover della Crisi, ma sarà anche contraddistinto dalla presenza di due villain. Inoltre, verrà dato ampio spazio all'approfondimento psicologico di Killer Frost, che sarà uno dei personaggi più importanti della stagione.