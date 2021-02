The Flash, Candice Patton omaggia Trina McGee e la sitcom Crescere, che fatica!

L’interprete di Iris nell’ Arrowverse, Candice Patton, ha reso omaggio all’attrice Trina McGee della sitcom anni ’90 intitolata Crescere, che fatica! (Boy Meets World’s) riconoscendo il valore di quello show in termini di inclusione.

Trina McGee ha interpretato Angela nella sitcom, non era nella serie dall'inizio, ma man mano che i ragazzi sono cresciuti, il loro universo ha iniziato ad espandersi. Patton ha spiegato che vedere il personaggio di McGee essere un interesse amoroso per Shawn (Rider Strong) nello show l’ha davvero impressionata quando era una bambina.

Crescere, che fatica! era all’epoca una serie di grande successo e vedere un'attrice di colore ottenere quel ruolo ha davvero cambiato ciò che Patton pensava di se stessa.

TV Guide aveva chiesto a Patton chi la facesse sentire rappresentata in televisione e l’interprete di Iris West sta probabilmente facendo un po' la stessa cosa della collega McGee all’epoca per alcune ragazze là fuori in questo momento con il suo lavoro.



"Hey ragazzi! Candice Patton qui." dice Patton nel video che trovate in calce alla notizia "Sai, quando ripenso alla mia giovinezza e agli spettacoli che ho visto ricordo Crescere, che fatica! sulla ABC che era uno dei miei programmi preferiti. Tutti adoravano Cory e Topanga e tutti i personaggi. Diverse stagioni dopo, hanno introdotto un altro personaggio di nome Angela come l’interesse amoroso di Shawn. Ricordo che Shawn trovava uno zaino pieno di tutti questi oggetti che ama. E vuole restituire questo zaino e trovare la donna che possiede tutti questi articoli."



“Quando lo fa, vediamo che è donna afroamericana di nome Angela, interpretata da Trina McGee" continua l'attrice. "Ricordo solo che da giovane, una giovane donna di colore, mi ha davvero colpito. Non avevo visto molte giovani donne afroamericane essere interessi amorosi soprattutto in uno spettacolo così giovane, alla moda e popolare come quello. E così, c'era una parte di me che si sentiva bella e desiderabile, proprio come Angela. Non mi lascerà mai, è stato un momento così toccante per me, guardare la televisione a quell'età della mia vita. E quindi, è una cosa che rimarrà con me per molto tempo".



Patton ha parlato dello shock e della risposta dei fan al fatto che Iris West fosse interpretata da un'attrice afroamericana nel 2018. Ha detto di quanto fosse vocale la base di fan.



“Per me, Iris West era tradizionalmente bianca nei fumetti. E i fan dei fumetti sono molto supponenti. Quindi è stato molto spaventoso entrare in quel ruolo quando ho iniziato lo spettacolo ", ha detto Patton al festival Play/Ground di POPSUGAR. “E ricordo che il nostro produttore esecutivo in quel momento, una volta che sono stato scelta, mi disse 'Non andare online’. Ma la cosa fantastica è che, nel tempo, le persone mi hanno abbracciato e hanno abbracciato questo personaggio e penso che sia davvero importante. E penso che la cosa fantastica sia, sai, negli anni a venire, la gente ricorderà Iris West come afroamericana. E questa è davvero una cosa interessante."



Intanto i fan si chiedono se ci sarà un ultimo crossover tra The Flash e Supergirl, mentre Barry Allen avrà un nuovo potere nella settima stagione di The Flash.