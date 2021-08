The Flash, Candice Patton da urlo in bikini fa impazzire i fan su Instagram

In attesa di scoprire cosa accadrà negli episodi dell'ottava stagione di The Flash, che ricordiamo comincerà con l'evento conosciuto come Armageddon il prossimo 16 novembre 2021, l'amatissima interprete di Iris West nella serie supereroistica CW, Candice Patton, si prende una pausa e fa impazzire i fan via social.

L'attrice è infatti molto seguita su Instagram, dove ha 1,9 milioni di follower, e il suo ultimo post sul suo profilo sta generando davvero molti commenti tra i suoi fan. Questo perché l'attrice si è mostrata in un video in costume da bagno i un breve filmato dove mostra le sue avvenenti forme completamente bagnata mentre si trova in piscina.



In descrizione la Patton ha scritto: "Qualcosa nello svegliarsi e non vedere delle palme sembra non andare bene alla mia anima". Vediamo la star con un costume rosso mentre sorride alla telecamera di quello che presumiamo essere il suo smartphone e poi andare sott'acqua per riprendersi in apnea e in una sensuale uscita dalla piscina.



Vi ricordiamo che rivedremo l'attrice nel ruolo di Iris West negli attesissimi nuovi episodi di The Flash,la cui ottava stagione approderà su CW il prossimo autunno, a metà novembre. Come sempre fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.