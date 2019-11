The Flash: Carlos Valdes commenta un evento importante dell'ultimo episodio

In questa stagione televisiva, il mondo di The Flash e l'intero Arrowverse sono in grave pericolo e nel quinto episodio, intitolato Kiss Kiss Breach Breach, gli spettatori hanno scoperto le sorti di un personaggio . L'attore Carlos Valdes ha reagito a questo evento importante parlandone in un'intervista. Di seguito, ci saranno alcuni spoiler.

Nell'ultima puntata, in cui Cisco ha avuto un ruolo di primo piano, abbiamo scoperto infatti che Gypsy (Jessica Camacho) è morta per mano di un dopplenganger del personaggio interpretato da Carlos Valdes.

L'evento ha colto di sorpresa i fan e avrà un'influenza anche nella relazione tra Cisco e Kamilla

Victoria Park) a causa della presenza ingombrante della tragedia che ha coinvolto Gypsy. "L'episodio è su loro due e su come affrontano questa tragedia", spiega Valdes. "Il modo in cui lo fanno va a determinare il successo del protagonista alla fine dell'episodio. Per questo, direi che anche se sono stati messi alla prova in modo molto difficile, penso che ne usciranno più forti di prima".

L'attore, che in questi giorni ha anticipato un evento emozionante per il Team Flash, ha parlato anche di come è essere diventato la guida del gruppo: "è una grande responsabilità, per ovvie ragioni. Penso che Cisco, essendo questo affascinante personaggio autoironico, non è ancora sicuro al 100% delle sue abilità per poter essere un team leader, ma credo che, alla luce della vicenda, è qualcosa che deve fare. Non è necessariamente qualcosa che vuole fare, ma deve".

Il prossimo episodio di The Flash andrà in onda il quindici novembre e The Cw ha pubblicato la sinossi.