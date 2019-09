The Flash: Carlos Valdes rivela come sarà l'inizio della stagione per Cisco

La sesta stagione di The Flash partirà dieci secondi dopo il finale della quinta stagione, ma quale sarà il destino di Cisco Ramon? Nel corso della FanX Convention, Carlos Valdes ha rivelato cosa aspetta al personaggio che interpreta.

Nel finale della scorsa stagione abbiamo visto Cisco iniettarsi la cura anti-metaumani e abbandonare l'identità di Vibe, rinunciando così ai superpoteri. Si tratta di un grande cambiamento per il personaggio e, secondo l'attore che ne veste i panni, ha degli aspetti positivi. "Si trova in una grande situazione", ha spiegato Valdes. "Non vogliamo mica vederlo triste. Cisco sta vivendo uno dei suoi momenti più felici. Ha una nuova ragazza, Camila. Sta vivendo la sua vita a meglio". Questo non significa che abbia dimenticato il passato. "Penso che a una piccola parte di lui manchi quello che poteva fare con i poteri. Ma al momento è davvero felice di come stanno le cose".

Sembra dunque che Cisco proverà a vivere una vita normale all'inizio, ma sappiamo che la Crisi sta per sconvolgere tutto, tanto che lo showrunner della sesta stagione, Eric Wallace, ha dichiarato che la situazione in cui si ritroveranno i personaggi sarà come "camminare su un campo minato".



La sesta stagione di The Flash debutterà su The CW il prossimo otto ottobre.