The Flash, il cast è in difficoltà nei blooper della stagione 7: guardate il buffo video

Anche quest'anno le gag reel delle serie tv più popolari non falliscono nell'intrattenerci, e bisogna ammettere che è davvero divertente vedere cosa combina il cast di The Flash nei blooper della settima stagione.

Barry Allen sarà anche l'uomo più veloce del mondo, ma ce ne mettono di tempo lui e i suoi compagni a trovare la posizione giusta per ogni scena!

Le gag reel della settima stagione di The Flash, che trovate tra i contenuti speciali dell'edizione DVD e Blu-Ray della serie (o, in alternativa, nel video in testa alla notizia) ci mostra infatti Grant Gustin e gli gli altri attori della serie The CW alla costante ricerca del segno di solito utilizzato sul set per indicare la posizione da assumere ai vari interpreti di una scena.

Non è certo un'occorrenza poco comune sugli altri set, il fatto che un attora possa non trovare immediatamente il suo segnale, ma su quello di The Flash sembra accadere così di frequente che all'inizio del video sentiamo Danielle Panabaker dire "Vorrei vedere una gag reel in cui mostrano tutte le volte che abbiamo avuto problemi nel trovare i vari segnali di posizionamento".

Beh, Danielle, almeno per questa stagione, sei stata accontentata!

L'ottava stagione di The Flash si aprirà con un evento speciale in stile crossover da 5 episodi intitolato Armageddon, e arriverà su The CW il 16 novembre. Cliccate qui per scoprire quali eroi e villain di The Flash rivedremo in Armageddon.