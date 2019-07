The Flash: il cast rivela nuove informazioni sulla sesta stagione

Dopo che il trailer della sesta stagione di The Flash ci ha rivelato il nome del villain che Barry Allen dovrà affrontare, il cast della serie ha rivelato nuove informazioni sui prossimi episodi dello targato The CW.

A fare da spartiacque sarà l'ambizioso evento Crisi sulle Terre Infinite: le prime cinque puntate infatti serviranno per introdurre il crossover con gli altri show collegati all'universo di The Flash, mentre i restanti episodi ci mostreranno le conseguenze dello scontro contro l'Anti-Monitor.

Le nuove puntate della serie sul personaggio DC Comics riprenderanno dopo appena qualche secondo dalla fine della precedete stagione, vedremo quindi Barry Allen e Iris West cercare di superare il dolore per la scomparsa di Nova dalla timeline del loro universo.

Anche Cisco Ramone, conosciuto come Vibe, avrà un importante ruolo nelle prossime puntate, Carlos Valdes ci fa sapere infatti che il suo personaggio in questo momento è in gran forma, pronto ad affrontare qualsiasi sfida.

Si avvicina il 6 ottobre, data in cui i fan di Barry Allen potranno vedere i nuovi episodi della serie, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione della quinta stagione di The Flash, che nonostante la lunghezza forse eccessiva, ha comunque convinto critica e pubblico.