The Flash: Central City diventa una zona di guerra nel nuovo trailer della quinta stagione

L'emittente americana CW ha diffuso in rete un nuovo trailer della quinta stagione di The Flash, che mostra Central City tramutarsi in una violenta zona di guerra. Come se non bastasse, Barry Allen (Grant Gustin) dovrà fare i conti con l'arrivo della figlia Nora, velocista proveniente dal futuro.

Il nuovo arco narrativo sarà molto incentrato sulle dinamiche familiari di questi ultimi ed il produttore esecutivo Todd Helbing ha dichiarato che il motivo del viaggio temporale compiuto dalla velocista non sarà così scontato e sorprenderà i fan.

La ragazza si dimostrerà alquanto affabile con il padre, mentre avrà un rapporto piuttosto freddo con la madre. Vi ricordiamo che ad interpretare Nora sarà ancora una volta Jessica Parker Kennedy, promossa a personaggio ricorrente della stagione.

Il villain della quinta stagione di The Flash sarà Cicada, misteriosa figura che nutre un odio profondo verso i metaumani e che utilizza una lama a forma di saetta, dotata di energia elettrica. A quanto pare il cattivo non sarà ossessionato dal noto eroe poichè il suo piano risulta essere totalmente differente.

Il debutto dei nuovi episodi di The Flash è fissato a martedì 9 ottobre. Grant Gustin ha in passato dichiarato che la premiere sarà la migliore dai tempi del pilot e mostrerà un'epica sequenza d'azione.