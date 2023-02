The Flash: chi è davvero Caitlin nella nona stagione?

È finalmente uscita, almeno negli USA, la nona stagione di The Flash, partita con il botto attraverso l’introduzione di una nuova villain e costruendo una forte aura di mistero intorno al personaggio di Caitlin.

La nona stagione di The Flash è cominciata a tutto volume, con un episodio ricco di loop temporali che pone le basi per quello che vedremo nel prosieguo della serie. L’ultima stagione della saga di Barry Allen porterà novità e lieti ritorni tutti da scoprire da parte dei fan.

Tra le novità di rilievo, di sicuro c’è l’entrata in scena di una Red Death le cui origini non saranno riprese dalle storie dei fumetti e che rappresenterà uno dei cattivi più pericolosi dello show. Mentre ci sarà da aspettare qualche episodio per capire quali saranno i piani della villain, a sentire le parole dello showrunner Eric Wallace, sembra che già dal secondo episodio verrà definito cosa sia diventata Caitlin, risvegliata dal suo sonno: “Non è Frost e non è Caitlin. Non sta mentendo. In ogni caso la sua apparizione in questo momento non è una coincidenza. Gli eroi si risvegliano quando l’universo ha bisogno che tornino, quindi c’è un motivo se Danielle Panabaker è tornata dalla sua bara di cristallo proprio adesso. Perché come vedremo, il suo personaggio sarà fortemente legato al finale della serie. Lei l’eroina giusta al momento giusto”.

Nonostante la cancellazione improvvisa, Eric Wallace ha già rassicurato i fan sul finale di The Flash, promettendo un lieto fine all’altezza delle aspettative.