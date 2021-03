The Flash: ecco chi è il velocista più forte di tutti i tempi

L'Arrowverse è pieno di velocisti grazie a The Flash, ma qual è il più veloce? Nel corso di sette stagioni, Barry Allen (Grant Gustin) ha incontrato un gran numero di personaggi con poteri simili ai suoi. Barry ha scoperto già nella prima stagione di non essere l'unica persona in grado di attingere alla Speed Force.

Molti dei velocisti che Barry ha incontrato sono cattivi che si consideravano superiori a lui come Reverse-Flash (interpretato sia da Tom Cavanagh che da Matt Letscher), Zoom (Teddy Sears) e Savitar. Altri velocisti hanno agito come alleati di Barry nella sua avventura nell'Arrowverse. Nel corso degli anni, Flash ha fatto squadra con eroici velocisti come Wally West (Keiynan Lonsdale), Jesse Quick (Violett Beane) e XS (Jessica Parker Kennedy), che hanno imparato alcune cose sulla velocità lavorando sia con Barry che con il team di STAR Labs.

Di tutti i velocisti, il più veloce è senza sorprese Barry Allen. Lui, ovviamente, ha molta concorrenza, e sebbene la sua velocità massima nella stagione 1 sia a malapena paragonabile a quella che molti altri possono fare, Barry è in grado di superare il loro passo per tutte le sei stagioni. Originariamente era più lento sia di Zoom che di Reverse-Flash, ma è stato in grado di sconfiggerli entrambi - usando una combinazione di velocità e strategia - nella sua battaglia finale con Zoom nella stagione 2 e nella sua lotta con Eobard nella stagione 3.

Per quanto riguarda il malvagio speedster Savitar, Barry non può combatterlo mentre è all'interno della Speed Force, ma in qualsiasi altro posto Barry è anche più veloce di lui. Forse il cattivo con le migliori possibilità di catturarlo è Black Flash, che è stato in grado di farlo nella stagione 3. Tuttavia, la velocità di Barry è notevolmente cambiata da allora.

Il più grande ostacolo che Barry deve affrontare nella stagione 7 è la scomparsa della Speed ​​Force, l'entità che dà a molti velocisti il loro potere nell'Arrowverse. Se la Speed ​​Force non viene in qualche modo rianimata nei primi episodi della stagione 7, Barry non sarà più l'"uomo più veloce in vita" e, invece, lo sarebbe Reverse Flash, che è alimentato dalla sua Negative Speed ​​Force ed è attualmente vivo all'interno di Nash Wells, o Godspeed, che usa il farmaco Velocity-9.

Nei fumetti, Barry è più lento di Wally, ma non è così nell'Arrowverse. Scene con i velocisti che corrono insieme dimostrano che Wally, XS e Jesse Quick non sono in grado di raggiungere le velocità di Barry, o almeno non ancora. Mentre The Flash continua a progredire, il divario tra Barry e gli altri velocisti continua a crescere. Crisis on Infinite Earths lo ha ampliato ulteriormente quando Oliver Queen (Stephen Amell) ha usato i suoi poteri Spectre per dare a Barry una spinta apparentemente permanente. Al momento, Barry è estremamente limitato in termini di velocità, ma se riesce a costruire una Speed Force artificiale e riguadagnare la sua velocità, Barry rimarrà il personaggio più veloce dell'Arrowverse.

Comunque nei mesi scorsi, lo showrunner Eric Wallace aveva già anticipato il ritorno di alcuni villain dal passato di Flash, facendo anche un nome in particolare, ma finora non sapevamo ancora quali potessero essere gli altri di cui stesse parlando. E se qualcuno di loro fosse ancora più veloce di Flash?