The Flash, una clip del prossimo episodio svela un ritorno inaspettato

The Flash è lo show televisivo incentrato sul famoso supereroe della Dc Comics, ormai giunto alla sua nona ed ultima interazione su schermo. Nel corso degli anni in cui lo spettacolo è andato in onda ci sono stati numerosi personaggi, alcuni sono rimasti, altri invece no. Tuttavia sembra che avviandosi al finale, qualcuno tornerà.

La scorsa settimana su The Flash, Barry è scomparso da casa sua dove lui ed Iris si stavano preparando per la nascita della loro figlia, Nora, solo per finire indietro nel tempo, nel giorno in cui sua madre è stata uccisa dal Reverse-Flash.

Nel nuovo episodio gli spettatori potranno scoprire come i personaggi affronteranno la sparizione di Barry, ma non saranno da soli.

In una nuova clip, che potete vedere visitando la fonte di questa notizia, un volto familiare torna nel team, giusto in tempo per dare una mano.

Mentre The Flash si prepara ad un finale epico, nel nuovo episodio da cui la clip è estratta, Mark (Jon Cor) torna in scena. Si scopre che Cecile lo aveva contattato. Il personaggio aveva infatti lasciato Central City all'inizio della stagione mentre stava lottando per affrontare il fatto che Khione non è Frost.

In un'intervista per Comicook.com, la regista dell'episodio Kayla Compton ha anticipato che i fan potranno aspettarsi alcuni elementi horror ed un'immersione più profonda in alcuni dei personaggi.

Se siete insomma dei fan di questo show non dovreste perdere il prossimo episodio, come anche il giorno in cui Grant Gustin ha appeso il costume per l'ultima volta.