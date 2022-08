The Flash 9: la serie si concluderà nel film di Ezra Miller?

Abbiamo da poco scoperto che The Flash si concluderà con la stagione 9, segnando probabilmente la fine dell'Arrowverse che conosciamo. La notizia arriva in un periodo particolare per i prodotti DC, soggetti a diversi tagli da parte della WB, e molti si sono chiesti: la conclusione dello show potrebbe essere legata al film di The Flash in uscita?

Per chi non lo sapesse, le due versioni del famoso velocista della DC si sono già incrociate proprio nella serie con Grant Gustin. Infatti qui Ezra Miller è apparso, nello specifico a inizio 2020, nell'episodio intitolato Crisis on Infinite Earths, che non era altro che un grande crossover tra i vari show dell'Arrowverse. Questa apparizione segreta sarebbe stata richiesta proprio dalla Warner Bros, e molti si sono domandati il motivo di questa scelta.

"Ho ricevuto una telefonata dal [capo della Warner Bros.] Peter Roth che mi ha detto: 'So che sei bloccato, ma puoi inserire Ezra nel crossover?'", ha raccontato il produttore del crossover Marc Guggenheim, spiegando che probabilmente questo cameo è un elemento importante per il film in arrivo. "E io ho risposto, 'Sì.' E lui ha detto: "Come, la tua serie è finita? E il crossover è finito." E io ho detto: 'Sì, lo so, ma se mi dici che Ezra Miller può apparire nel crossover, posso farlo succedere'."

E così è stato. Ora molti si dicono impazienti di scoprire il perché, e si chiedono se gli ultimi tredici episodi della serie avranno dei collegamenti con il film. Come sappiamo, infatti, lo show di The Flash debutterà a inizio 2023, mentre il film dovrebbe uscire a Giugno dello stesso anno. Si parla di un cameo di Gustin nella pellicola, magari nei panni di una variante, considerando che anche la DC si è aperta al Multiverso. Il tempo per creare altri legami tra i prodotti ci sarebbe tutto. Staremo a vedere. In ogni caso potrebbe trattarsi dell'ultima corsa anche per il Flash dei film: gli strani comportamenti di Ezra Miller, infatti, hanno allontanato l'attore e la Warner Bros.