The Flash, come cambia la stagione 7 dopo il licenziamento di Hartley Sawyer?

Dopo che Ruby Rose ha abbandonato Batwoman, nei giorni scorsi è arrivata un'altra brutta notizia per i fan dell'Arrowverse: The CW ha deciso di licenziare Hartley Sawyer da The Flash per via di alcuni vecchi commenti sessisti e razzisti che hanno fatto il giro della rete.

Oltre dover ripartire da un finale troncato a causa dell'emergenza sanitaria, dunque, la settima stagione di The Flash dovrà fare i conti con l'assenza di Ralph Dibny/Uomo Allungabile: lo Showrunner Eric Wallace aveva anticipato una futura storia d'amore tra il personaggio di Sawyer e Sue Dearborn (Natalie Dreyfuss), ma è chiaro che questa non potrà essere sviluppata.

In ogni caso gli autori di The Flash avranno a disposizione diverso tempo per pensare a come risolvere la situazione, visto che l'uscita delle nuove stagioni dell'Arrowverse è stata rinviata a gennaio 2021 per permettere alle produzioni di adeguarsi alle complicate misure di sicurezze imposte per le riprese.

Come molti fan avranno già ipotizzato, gli sceneggiatori potranno utilizzare alcuni espedienti tipici dell'Arrowverse per rimuovere Ralph Dibny dalla serie, come un potere inaspettato o una storia legata agli universi paralleli, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sul modo in cui avverrà.

Voi cosa vi aspettate dalla stagione 7 della serie? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Intanto, lo showrunner ha confermato il villain di The Flash 7.