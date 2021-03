The Flash, ecco come vengono realizzate le scene in cui Barry corre

In The Flash, Barry Allen usa la sua velocità sovrumana per proteggere i cittadini di Central City da altre minacce metaumane. Sfortunatamente, la star della serie Grant Gustin non è in grado di muoversi più velocemente di un battito di ciglia, ma grazie alle meraviglie della tecnologia, The CW lo ha trasformato nell'uomo più veloce del mondo.

In un'intervista, Gustin ha spiegato come la produzione abbia permesso di mostrare il team di Flash che corre alla velocità della luce:

"Mi mettono su un tapis roulant davanti a uno schermo verde, agganciato a un'imbracatura. Corro, e loro digitalmente fanno sembrare che lo stia facendo alla velocità della luce con l'utilizzo anche di un ventilatore che mi soffia da dietro."

Per aumentare il realismo hanno anche scattato circa 16.000 foto del viso e del corpo dell'attore in modo da poter creare una copia digitale di Gustin. In poche parole Gustin corre, la sua copia digitale invece lo trasforma nell'uomo più veloce del mondo.

Nel corso dell'intervista gli è stato anche chiesto se corre veloce nella vita reale, e Gustin ha detto che a scuola è stato soprannominato "Thunder Foot" perché poteva "calciare la palla lontano e correre molto velocemente".

Insomma, la velocità ce l'ha di natura, anche se non sarà mai come quella di Barry Allen. Questa velocità, comunque, rende Flash così veloce che è impossibile paragonarlo con qualsiasi altro supereroe esistente nei fumetti e nel cinema. Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo ai migliori e peggiori cattivi nella storia della serie TV The Flash, ecco a voi quando potrebbe finire la serie.