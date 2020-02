The Flash: come verrà accolta l'eredità della serie Arrow? Ne parla lo sceneggiatore

L'ultima stagione di Arrow si è appena conclusa in America. Lo sceneggiatore di The Flash spiega che la produzione principale di CW sarà ricordata nella nuova puntata della serie dedicata a Flash, la prima dopo gli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite.

Eric Wallace si era già pronunciato sul ritorno di villain noti in The Flash, e ora anticipa anche qualcosa riguardo a come verrà trattata la morte di Arrow a partire dalla nuova puntata intitolata Marathon, che rappresenterà "il nostro modo di rendere onore all'eredità di Arrow, la casa madre. E quel che Ollie voleva dire a Barry, a modo suo, era di celebrare la vita! È questo ciò che ha provato a dirgli nel crossover, ma Barry, come avremo modo di vedere all'inizio del nuovo episodio, non ha ricevuto il promemoria e ha bisogno che qualcuno glielo ricordi."

Lo sceneggiatore, ironico, ha poi concluso affermando che ciò avverrà in un modo molto originale che farà piacere ai fan: "Volevamo che il nostro primo episodio dopo la morte di Oliver fosse in onore di Oliver. Ho pensato che questo fosse molto importante"

È quindi scontato prevedere che Marathon renderà omaggio all'arciere che si è sacrificato nel crossover e probabilmente Barry Allen si ritroverà a dover fare i conti con quanto successo, in modo da poter trovare la propria strada.

Era stato lo stesso Wallace a fornirci i primi dettagli sul midseason premiere di The Flash.