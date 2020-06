The Flash: confermato il villain della settima stagione

Sono in molti a credere che Barry Allen dovrà affrontare una persona vicina a lui in The Flash 7, ecco cosa ne pensa lo showrunner della serie prodotta da The CW, che ha voluto dire la sua su questo argomento.

Nel corso della sesta stagione il gruppo guidato da The Flash ha dovuto affrontare numerosi cloni di Godspeed, riuscendo a sconfiggerli e pensando di aver eliminato anche la minaccia del vero Godspeed. L'ultima puntata andata in onda invece ha fatto capire agli appassionati del supereroe dei fumetti DC che il personaggio interpretato da Kindall Charters è ancora libero di sfidare Barry Allen. A conferma di questa teoria troviamo anche la reazione dello showrunner Eric Wallace, che ha risposto così alle domande di TV Line a riguardo: "Si, forse avete capito... stiamo pensando di fare così".

Sembra quindi che nel corso delle prossime puntate inedite il protagonista della serie di The CW si scontrerà con il suo rivale Godspeed, per sconfiggerlo una volta per tutte. La settima stagione dovrebbe andare in onda nel corso del 2021, in attesa di altre informazioni vi segnaliamo questa notizia sulla probabile assenza di Danielle Panabaker dai primi episodi di The Flash 7, a causa del suo congedo di maternità.