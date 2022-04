The Flash, cosa succede a Iris nel prossimo episodio della Stagione 8? Ecco la trama

The CW ha diffuso ufficialmente la sinossi ufficiale del quindicesimo episodio della ottava stagione di The Flash, intitolato Into the Still Force, dove i nostri eroi protagonisti dovranno affrontare il ritorno di Deathstorm (Robbie Amell) e soprattutto prepararsi ai prossimi episodi in arrivo che sono intitolati Death Falls e Funeral For a Friend.

In questo nuovo episodio diretto da Eric Wallace, Flash (Grant Gustin) riceve un aiuto da XS (la guest star Jessica Parker Kennedy). Nel frattempo, la polizia chiede aiuto a Chester (Brandon McKnight) quando un misterioso dispositivo viene trovato sulla scena di un crimine. Nel cast dell'episodio troviamo anche Jesse L. Martin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet e Kayla Compton. Il produttore esecutivo e showrunner Wallace ha diretto l'episodio scritto da Lauren Barnett & Christina M. Walker.

Mentre la sinossi non menziona Iris (Candice Patton), il titolo dell'episodio potrebbe suggerire che l'aiuto che Flash riceve avrà a che vedere con la malattia del tempo di Iris. La misteriosa malattia di Iris è stata una componente importante della stagione 8 e l'episodio di questa settimana ha rivelato che qualsiasi cosa stia succedendo ad Iris ha iniziato ad avere un impatto non solo su di lei, ma anche su tutti gli altri. Anche Deon, l'incarnazione della Forza Immobile, è infetto ora. Tuttavia, lo showrunner Eric Wallace ha promesso che la malattia del tempo di Iris sarà risolta entro la stagione.

"Rimarremo fedeli al formato da graphic novel di questa stagione - ha spiegato Wallace - Prima c'è stato Armageddon, poi una sorta di intermezzo con alcuni episodi standalone e poi una seconda parte in formato graphic novel". Proprio Wallace aveva consigliato ai fan di riguardare la Stagione 6 di The Flash. Recentemente, poi, è stato reso noto che la Stagione 9 di The Flash sarà più breve.