The Flash: il costume di Nora Allen in una nuova foto dal set della quinta stagione

Dopo aver dato una prima occhiata al nuovo costume che Barry Allen indosserà nell'attesissima quinta stagione di The Flash, è giunto il tempo di scoprire quello di Nora-West Allen, velocista proveniente dal futuro che porta con sé un misterioso segreto e che sarà uno dei personaggi ricorrenti dei nuovi episodi.

I fan dello show avevano potuto ammirare brevemente il suo outfit da eroina sul finale della quarta stagione ma, grazie a delle nuove foto "rubate" dal set, possiamo visionarlo nella sua interezza. Il colore del costume rimanda al breve trascorso di Iris (Candice Patton) nei panni di una velocista, ed è anche un omaggio ai Gemelli Tornado (Tornado Twins), che nei fumetti DC sono i figli di Barry Allen.

Come rivelato nello spettacolare trailer mostrato al San Diego Comic-Con, l'alter ego di Nora si chiamerà semplicemente XS. La quinta stagione di The Flash sarà un banco di prova importante per il giovane eroe, dal momento che dovrà scontrarsi con numerosi nemici tra cui Spin, Cicada e Rag Doll, oltre a dover scoprire il segreto custodito da colei che asserisce di essere sua figlia.

La premiere del nuovo arco narrativo, intitolata "Nora", arriverà il 9 ottobre sulla CW. Secondo le recenti dichiarazioni di Grant Gustin, protagonista dello show, sarà la migliore dai tempi della prima stagione e regalerà ai fan un momento epico, estrapolato direttamente dal materiale cartaceo.