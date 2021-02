The Flash, ci sarà un crossover con la stagione finale di Supergirl? Parla il produttore

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Comicbook.com, il produttore esecutivo dell'attesissima settima stagione di The Flash, Eric Wallace, ha parlato della possibilità che Barry Allen e Kara Zor-El si incontrino nuovamente prima dell'annunciata sesta e ultima stagione di Supergirl.

Ha detto Wallace: "Onestamente vorrei tantissimi dirvi di sì, ma non lo so. Direi di porgere questa domanda a chi sviluppa lo show di Superigrl, in realtà, non a me, perché è qualcosa che purtroppo è davvero fuori dal mio controllo. Ma personalmente mi piacerebbe molto, sì".



Recentemente, CW ha condiviso qualche dettaglio sul secondo episodio della settima stagione di The Flash, rivelando anche un nuovo potere di Barry Allen.



La puntata, intitolata "The Speed of Thought", concluderà parte delle storyline che il finale anticipato della sesta stagione non è riuscito a risolvere. A causa del Coronavirus quindi, la prima parte della settima stagione sarà dedicata a concludere l'arco narrativo dedicato al Mirrorverse. Ecco la sinossi ufficiale del secondo episodio: "Quando Barry acquista improvvisamente la capacità di pensare a velocità impossibili, cerca di sfruttare questo suo nuovo dono per salvare Iris. Mentre Barry è entusiasta del suo nuovo potere, Cisco sembra essere meno convinto. Nel frattempo Eva deve affrontare una verità sconvolgente".



Il primo episodio di The Flash 7 andrà in onda in America su CW il prossimo 2 marzo 2021.