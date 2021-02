The Flash, ci sarà un ultimo crossover con Supergirl? Parla lo showrunner

Si avvicina sempre più il ritorno di The Flash su The CW, ma intanto che attendiamo l'inizio della settima stagione, ci domandiamo anche se nel futuro dello show ci sarà un ultimo crossover con Supergirl, la serie con Melissa Benoist giunta ormai alla sua stagione conclusiva.

Lo scorso settembre veniva annunciata a sorprese la cancellazione di Supergirl dal palinsesto The CW: la terza serie tv dell'Arrowverse giungerà infatti al termine von la sesta stagione, segnando l'addio della seconda tra gli eroi titolari dell'universo televisivo supereroistico targato DC (seguita a ruota, tra l'altro, da Black Lightning che terminerà con la quarta stagione).

Per questo è legittimo il quesito su un possibile ultimo crossover con The Flash, considerando anche il fatto che le due serie sono state legate fin dai tempi in cui Supergirl era ancora proprietà di CBS. Fu già allora che vedemmo un primo crossover, con Barry (Grant Grustin) che finiva accidentalmente su Terra-38, l'universo da cui proviene Kara (Melissa Benoist), e ambientazione principale di Supergirl fino al crossover Crisi sulle Terre Infinite e la creazione di Earth Prime.

Così, durante una recente intervista con TV Line, è stato chiesto allo showrunner di The Flash Eric Wallace di rispondere alla domanda.

"Vorrei tanto, ma... Non lo so" ha ammesso "Vi direi però di chedere al team di Supergirl, più che a me, perché non spetta a me decidere".

A giudicare dall'attuale situazione sanitaria, che influenza ancora pesantemente le decisioni creativo-produttive dei vari show (il crossover tra Batwoman e Superman e Lois non si farà proprio per motivi legati al COVID), sembra improbabile che possa accadere. Tuttavia, la speranza è sempre l'ultima a morire.

E voi che ne pensate? Vi piacerebbe un ultimo crossover tra The Flash e Supergirl? Fateci sapere nei commenti.