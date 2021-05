The Flash: la CW rilascia il trailer di Family Matters Part 2

Con la Speed ​​Force che diventa sempre più pericolosa ogni istante che passa, il prossimo episodio di The Flash, ci mostrerà un Barry Allen in grave difficoltà. Il velocista scarlatto dovrà infatti prendere una decisione impensabile nel tentativo di salvare la sua famiglia.

Proprio nelle ultime ore, la CW ha rilasciato un nuovo trailer dell'episodio Family Matters Part 2 e il lavoro di Barry Allen sarà più complesso che mai. Dopo aver trascorso gran parte dell'episodio cercando di addestrare Alexa (Sara Garcia) mentre Iris (Candice Patton) ha portato alla luce la vera identità di Psych (Ennis Esmer), il personaggio interpretato da Grant Gustin è stato messo irrimediabilmente alle strette da Speed Force. Nel frattempo, Joe (Jesse L. Martin) ha dovuto fare i conti con l'improvviso ritorno di Kristen Kramer (Carmen Moore), che ha portato con sé un'arma inaspettata, costringendolo a lasciare il suo lavoro al CCPD.

Anche se le cose sembrano essere piuttosto dure per Barry, tutto sembra rientrare nel suo percorso di crescita personale, che come aveva già rivelato lo showrunner, sarebbe stato il tema di questa settima stagione di The Flash.

"È uno dei temi e del tipo di problemi che Barry deve affrontare per tutta la settima stagione", aveva detto Eric Wallace. "Ha recuperato la sua velocità, ma a quale prezzo? E lo vedremo lottare con questo per tutta la stagione. Vedremo anche che se un lato positivo c'è davvero, mentre impara cosa significa vedere la velocità in un modo diverso, da un punto di vita diverso".