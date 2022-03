The Flash: CW rinnova la serie per una Stagione 9, è la più longeva dell'Arrowverse!

Come riportato da Variety, The CW ha rinnovato diversi suoi show televisivi e tra questi anche The Flash, che tornerà quindi sui palinsesti del network anche l'anno prossimo con la sua Stagione 9. Grazie al rinnovo, la serie con protagonista Grant Gustin è appena diventata la più longeva tra quelle appartenenti all'Arrowverse, superando Arrow.

La Stagione 9 di The Flash dovrebbe vedere il ritorno della maggior parte del cast principale della Stagione 8, così come il cast di supporto, come il personaggio di Darhk di Neal McDonough. Mentre discuteva con Variety, il presidente e CEO di The CW, Mark Pedowitz, ha fatto notare la sua fiducia nella serie recentemente rinnovata che sosterrà il network e farà da base l'anno a venire.

"Mentre ci prepariamo per la stagione 2022-23, queste serie sceneggiate, insieme alle serie alternative che abbiamo rinnovato in precedenza, serviranno come solida base da cui partire per il prossimo anno e oltre. Questi drammi sono anche importanti per la nostra strategia digitale complessiva, in quanto sono alcuni dei nostri programmi più trasmessi e socialmente coinvolti, e non vediamo l'ora di aggiungere altre serie nuove in grado di essere rinnovate per contribuire a rafforzare ed espandere la nostra impronta multipiattaforma".

Il rinnovo della serie indica che The CW non ha per nulla finito con The Flash, nonostante i suoi numeri in calo negli ascolti dello scorso anno. L'introduzione del Reverse-Flashpoint Darhk e la consegna della Pietra del Tempo a West lasciano aperte abbastanza questioni in sospeso per il team di sceneggiatori con cui lavorare fino alla Stagione 9. Quello che resta da vedere è come si svolgerà la storia di questa stagione, dato che nessuna trama ufficiale è stata rivelata e non c'è stata alcuna fuga di notizie. Secondo lo showrunner, in Flash vedremo altri ritorni, mentre il Team Flash subirà dei cambiamenti.