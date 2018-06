The Flash: Danielle Nicolet promossa a series regular nella quinta stagione su Barry Allen

L'attrice Danielle Nicolet, che abbiamo visto nel corso delle ultime stagioni nella serie dedicata al Velocista Scarlatto interpretato da Grant Gustin, diventerà un personaggio regolare nel corso della prossima stagione di The Flash, la quinta.

Il personaggio che interpreta la Nicolet è quello di Cecile Horton, procuratore distrettuale e interesse amoroso di Joe West. nel corso delle passate stagioni e, in particolare della quarta, Cecile ha sviluppato anche lei dei poteri: riesce a leggere la mente e si è accorta di questa peculiarità quando è rimasta incinta.

Per adesso abbiamo visto Cecile in 20 episodi totali di The Flash. Apparve per la prima volta alla fine della terza stagione e poi è diventata una presenza ricorrente, grazie alla storyline che prevede il suo ingresso nella famiglia West.

Vedremo cosa avranno in mente gli showrunner per la prossima stagione dedicata a Barry Allen, la quinta, il prossimo anno, su CW.