The Flash, Danielle Panabaker alla regia di un episodio nella sesta stagione

L'attrice Danielle Panabaker tornerà a dirigere un episodio di The Flash, la serie tv targata The CW in cui recita nei panni di Caitlin Snow/Killer Frost.

Dopo aver fatto il suo debutto alla regia nella scorsa stagione dello show, portandosi dall'altro lato della cinepresa in occasione di Godspeed, il quindicesimo episodio della quinta stagione, Danielle Panabaker tornerà nuovamente a indossare le vesti da regista.

È stata la stessa attrice di The Flash a condividere la notizia tramite social network, con un post che la immortala in quella che possiamo dedurre fosse la "fase di ricerca" precedente al lavoro sul set.

"Non vedo l'ora di dirigere il sesto episodio della sesta stagione! ⚡️ #TheFlash" recita la caption.

Non è ben chiaro però se la foto in questione risalga allo scorso anno: dai fumetti visibili sul pavimento, sembrerebbe trattarsi del materiale base utilizzato per la storyline della quinta stagione, e al momento non abbiamo notizie riguardo un possibile ritorno di Nora West-Allen nello show.

Tra le informazioni più recenti sulla sesta stagione, di maggiore interesse è probabilmente ciò che è stato rivelato direttamente dal cast, e il fatto che nei prossimi episodi i villain principali saranno due, in quanto il crossover farà da spartiacque per la serie.

La sesta stagione di The Flash debutterà l'8 ottobre su The CW.