The Flash e DC FanDome: Jared Padalecki e Jensen Ackles ospiti a sorpresa del panel The CW

In occasione del nuovo appuntamento col DC FanDome che si terrà tra oggi 12 settembre, la The CW ha deciso di chiamare due dei suoi più grandi attori per un crossover che farà sognare i fan: stiamo parlando di Jensen Ackles e Jared Padalecki, che stravolta vsfideranno nientemeno che il Flash di Grant Gustin.

Di seguiti troverete una piccola anteprima di quello che ci aspetta e delle simpatiche schermaglie che intratterranno i fan. Il video inizia con un botta e risposta tra Ackles e Padalecki, che rispondono alle domande dei fan:

"Ecco una domanda di un nostro fan per Grant Gustin", inizia Padalecki: "Chi vincerebbe in uno scontro: The Flash o Sam Winchester?". Interviene subito Ackles:" Beh, non sarebbe uno scontro equo, Sam e Dean hanno lottato contro gli Dei". "Vero, ma Berry Allen è un metaumano", precisa l'interprete di Sam, "Sì, ma i metaumani sono come dei mostri meno strani, è del tutto fuori contesto", precisa quello di Dean. "E se facessero rispondere il signor Grant? Cosa ne pensa lei? Vincerebbeo i Winchester o Flash?"

Ecco che la parola passa a Grant Gustin, che può finalmente rispondere alla domanda, ma non senza una buona dose di ironia: "Grazie al nostro fan per la domanda, anche se non sono sicuro di sapere chi siano Sam e Dean Winchester, ma.. Come? Sono loro? Beh diciamo allora che Sam e Dean potrebbero vincere, ne sono quasi certo. Loro, sì, che potrebbero battere Flash... Certo".

Per ulteriori notizie e aggiornamenti in tempo reale seguiteci, perché anche oggi marcheremo stretto l'evento DC, mentre per tutte le ultime novità sul Velocista vi suggeriamo il primo trailer di Flash 7, diffuso ad agosto, e le recenti anticipazioni dello showrunner su The Flash 7.