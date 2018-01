The Flash: ecco le prime foto tratte dal processo cui assisteremo nel prossimo episodio!

ha rilasciato un nuovo set di screenshot tratti da "”, il decimo episodio dicui assisteremo tra dieci giorni, quando lo show riprenderà la propria programmazione. Tempi duri e una brutta accusa attendono il principale protettore di Central City...

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

L’episodio vedrà infatti Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) affrontare le ripercussioni della recente accusa di omicidio mossagli contro dal Capitano Singh: il velocista è infatti accusato di aver assassinato Clifford DeVoe/The Thinker (Neil Sandilands), il cui corpo privo di vita è stato ritrovato dalla polizia proprio nell’appartamento della coppia West-Allen.



Come rivelato dalle foto visionabili in calce all’articolo, il ragazzo potrà contare sulla difesa legale offertagli da Cecile Horton (Danielle Nicolet), la nuova compagna di Joe West (Jesse L. Martin), mentre l’accusa sarà rappresentata dal procuratore distrettuale Anton Slater (la new entry Mark Valley). Nelle foto, Cecile e Iris West (Candice Patton) sembrano più che mai decise a battersi per la libertà del nostro eroe, ma il nostro Barry appare quasi rassegnato all’idea di finire in carcere... come accadde già a suo padre molti anni prima.



Interrogata durante l’udienza, la signora DeVoe (Kim Engelbrecht) si mostra invece con le lacrime agli occhi - le stesse lacrime che negli episodi scorsi hanno messo il capitano David Singh contro Barry. Peccato che proprio la donna abbia però sviluppato la tecnologia che ha permesso al Pensatore di impossessarsi di un corpo giovane, sano e per giunta dotato di poteri meta-umani (Kendrick Sampson), e soprattutto di utilizzare l'originale per incastrare il velocista.



The Flash tornerà il prossimo 16 gennaio, e solo allora sapremo se Barry riuscirà o meno a dimostrare la propria innocenza o se il carcere di Central City accoglierà un altro Allen.