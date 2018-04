The Flash: ecco quando rivedremo Wentworth Miller nei panni dell'eroe Citizen Cold!

Buone notizie per i fan del serial dedicato a The Flash! La rete statunitense The CW ha annunciato che l'attore Wentworth Miller parteciperà all’episodio che verrà trasmesso il 24 aprile, “Fury Rogue”, nei panni di Citizen Cold, ossia l’eroico doppelganger di Captain Cold proveniente dalla terrificante Terra-X. Tutti i dettagli dopo il salto!

Dopo aver partecipato allo straordinario crossover “Crisis on Earth-X” e a diversi episodi della terza stagione di Legends of Tomorrow, Miller tornerà sul set di The Flash per interpretare ancora una volta la più recente “versione” di Leonard Snart. Riportata di seguito, la sinossi dell’episodio rivela che Barry Allen si rivolgerà all’eroe di Terra-X affinché questo lo aiuti a trasportare un particolare meta-umano.



“Quando Barry (Grant Gustin) ha bisogno di aiuto per poter trasportare un meta-umano pericoloso, si rivolge ad un nuovo amico affinché gli dia una mano - Leo Snart AKA Citizen Cold (la guest star Wentworth Miller). Nel frattempo, Cisco (Carlos Valdes) comincia a sospettare di Harry (Tom Cavanagh).”

Dal momento che la versione di Terra-1 di Leonard Snart/Captain Cold ha perso eroicamente la vita nel finale della prima stagione di Legends of Tomorrow, i produttori dell’Arrowverse, quest’anno, hanno ben pensato di dare a Miller un nuovo ruolo, introducendo una versione alternativa del noto criminale di Central City.

Sebbene Miller avesse detto di aver “chiuso” col ruolo, molti suoi colleghi erano certi che l’attore avrebbe avuto altre parti, per quanto minime, o che avrebbe comunque cambiato idea. Lo stesso Grant Gustin, durante un’intervista rilasciata lo scorso dicembre, rivelò quanto sperasse che il fan-favorite tornasse, poiché appunto era consapevole dell’attaccamento che i fan provano verso Miller e le sue interpretazioni di Snart.

E voi siete contenti di poter rivedere in azione il Citizen Cold di Terra-X?