The Flash: l'episodio 12 segna la fine di un'era: ecco le prime foto

Il prossimo episodio di The Flash segnerà letteralmente la fine di un'epoca, dovremo infatti salutare uno dei personaggi che abbiamo incontrato nelle prime stagioni. Naturalmente, anche se questo addio è stato annunciato da diverso tempo, non sarà di certo facile per i telespettatori fare a meno di una delle colonne portanti dello show.

Cisco Ramon ha infatti scelto di lasciare Central City con Kamilla ed iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Carlos Valdes, l'interprete dell'ex vigilante di The Flash ha chiarito che questo addio non è stato un fulmine a ciel sereno, bensì è stato preventivato da varie stagioni. Addirittura a quanto pare, Cisco avrebbe dovuto lasciare la serie del velocista scarlatto già nel corso della quarta stagione, ma poi con gli sceneggiatori ha deciso di proseguire ancora un po' questa avventura con la serie CW.

La sinossi ufficiale di Good-Bye Vibrations, l'episodio 12 di The Flash recita: Cisco (Carlos Valdes) e Kamila (guest star Victoria Park) comunicano alla squadra che stanno per lasciare Central City. Tuttavia, Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) e Caitlin (Danielle Panabaker) non hanno molto tempo per digerire la notizia perché una nuova versione di Rainbow Raider (guest star Jona Xiao) entra in azione. Il Team Flash si unisce per un’ultima volta per salvare la città.

Intanto, in calce alla notizia, trovate alcune immagini di questo nuovo episodio.