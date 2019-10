The Flash: l'ultimo episodio ha rivelato altri dettagli sul funzionamento del multiverso

La notte scorsa è stato trasmesso su The CW il secondo episodio della sesta stagione di The Flash, intitolato A Flash of the Lightning, nel quale sono stati rivelati importanti dettagli sul futuro dell'Arrowverse.

Sappiamo benissimo che l'Arrowverse fa parte di un multiverso praticamente infinito con infinite Terre e versioni alternative della storia - che inevitabilmente convergeranno tutte nell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite a dicembre. Questo è un dettaglio già rivelato nel corso della prima puntata della prima stagione di The Flash, in cui compariva il celebre quotidiano del futuro che faceva riferimento alla scomparsa dell'eroe durante la Crisi.

Alla fine dell'ultimo episodio Barry e Iris ricevono delle notizie da The Monitor: la Crisi arriverà prima del previsto, ben cinque anni prima, e l'unico modo che i miliardi di persone che vivono su Terra-1 hanno per salvarsi è che Flash muoia. Barry allora cerca di ottenere più informazioni al riguardo e per farlo decidere di correre verso il futuro, esattamente all'11 dicembre 2019, solamente un giorno dopo la sua scomparsa, pensando di poter risolvere meglio la cosa se vede di persona cosa accadrà. Tuttavia, quando entra nella Speed Force per arrivare a quella data incontra un muro di interferenza che gli provoca un ferita alla gamba e lo ritrasporta nel presente. Il muro si rivelerà essere un muro di anti-materia verso Terra-3 per parlare con Jay Garrick, sorta di esperto in materia. A quanto pare Garrick ha cercato di tracciare questa anti-materia per tutto il multiverso negli ultimi anni. La sua origine è sconosciuta, ma Garrick ha una mappa (potete guardarla qui sotto) che mostra tutti i punti delle varie Terre in cui compare l'anti-materia, suggerendo che sono tutte in estremo pericolo.

Per chi ha familiarità con la storia a fumetti, sa bene che questa anti-materia è stata sprigionata da Anti-Monitor per minacciare l'esistenza dell'intero multiverso. Sulla mappa compare anche una freccia a indicare che la prossima anti-materia colpirà Terra-2.

Non ci resta che guardare i prossimi episodi di Flash e dell'Arrowverse per capire come si arriverà all'atteso crossover. Oliver Queen si trasformerà davvero ne Lo Spettro come suggeriscono i rumour? E Flash sarà costretto a morire come indicato da Monitor? Staremo a vedere...