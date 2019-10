The Flash, Eric Wallace sulle novità della sesta stagione

Eric Wallace, lo showrunner di The Flash, spiega cosa renderà differente la sua sesta stagione dalle "altre" seste stagioni... E dalle stagioni precedenti della stessa serie.

Durante l'anteprima stampa della season premiere di The Flash, Wallace avrebbe infatti dichiarato: "Di solito, una di almeno due o tre cose succedono nella sesta stagione di uno show di successo. C'è sonnolandia, e non ci sono cambi di ritmo, e sapete, non interessa a nessuno, ma lo vedete per abitudine. Magari cucinate mentre lo vedete, mangiate, niente di che. Oppure, c'è un'improvvisa realizzazione 'Oh, questo era il mio show preferito, e ora non riesco più a guardarlo'".

Ma la terza opzione, perchè ve ne è una terza, è quella che Wallace e gli sceneggiatori dello show sperano si verifichi: "Non stiamo guardando questa stagione come se fosse la sesta, ma come se fosse la prima. Io, lo staff, il cast e la crew stiamo cercando davvero di premiare quei fan che stanno seguendo la serie fin dall'inizio".

Si tratta, dunque, di revitalizzare lo show, di far emergere tutto ciò che i fan hanno amato della serie, e di implementarlo con elementi e idee originali e innovative che possano dare nuova linfa a storie e personaggi.

Per questo, la sesta stagione sarà divisa in due archi narrativi, che Wallace definisce "graphic novel", con il crossover Crisi sulle Terre Infinite a fare da spartiacque, come aveva preannunciato anche in precedenza.

Quindi Team Flash vs. Bloodwork (Sendhil Raamurthy) durerà soltanto 8 episodi, per poi cedere il posto alla Crisi.

"La storia si concluderà con l'episodio 6x08. Finisce lì. E si arriva alla Crisi. Poi, con l'episodio 6x10, inizierà una nuova storia. Sarà la seconda graphic novel".

The Flash tornerà a correre su The CW da oggi, 8 ottobre.