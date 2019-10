The Flash: una scena di Crisi sulle Terre Infinite ha omaggiato il fumetto

La nuova stagione delle avventure del supereroe DC è appena iniziata, dopo aver scoperto il prossimo villain di The Flash, alcuni fan su Twitter hanno notato che una scena della seconda puntata ha deciso di omaggiare un momento molto importante di Crisi sulle Terre Infinite. Attenzione nella notizia saranno presenti spoiler.

Come sapete Barry Allen non sopravviverà allo scontro contro l'Anti-Monitor, il personaggio ha lo stesso provato a viaggiare nel tempo fino al giorno dopo l'inizio della Crisi, ma l'anti-materia lo respinge. Aiutato da Jay Garrick, abitante di Earth-3, riesce a superare la barriera e a vedere la fine dei vari universi paralleli: assisterà così alla disintegrazione della Terra e di personaggi importanti quali Killer Frost, Iris West ed Elongated Man. Un fotogramma in particolare ha colpito l'utente di Twitter @JacksonBrittsny, come potete vedere dal tweet presente in calce alla notizia infatti, sembra che la scena in cui The Flash verrà disintegrato sarà molto simile a quella presente nelle pagine del fumetto.

Vedremo quindi la stessa fine anche nella serie TV? Oppure il personaggio interpretato da Grant Gustin verrà salvato dalla morte che gli è stata predetta? Non rimane che aspettare le puntate future, nel frattempo vi lasciamo con la nostra anteprima di The Flash 6.