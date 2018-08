The Flash: la famiglia Allen protagonista del nuovo poster della quinta stagione

E' stato diffuso in rete un nuovo poster per la quinta stagione di The Flash. La nuova immagine della serie CW mostra i tre membri della famiglia West-Allen.

Nella quinta stagione dello show assisteremo alle dinamiche familiari tra Barry Allen/The Flash (Grant Gustin), Iris West-Allen (Candice Patton) e la loro figlia velocista proveniente dal futuro Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy). I primi due episodi del nuovo arco narrativo saranno intitolati "Nora" e "Blocked".Nel poster possiamo dare un'occhiata da vicino al costume di Nora, mentre il padre si limita ad indossare i suoi comuni abiti civili. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

In questa nuova stagione Barry Allen dovrà affrontare diversi villain Rag Doll, personaggio descritto come un criminale danneggiato emotivamente che ha il potere di piegarsi a proprio piacimento e adattare il suo corpo in piccoli spazi, interpretato dal contorsionista Troy James; Spin, che per l'occasione sarà una donna e sarà interpretata da Kiana Madeira, e Cicada, criminale che riesce a rubare l'energia vitale delle sue vittime, utilizzandola per rigenerarsi. Nei suoi panni si calerà l'attore Chris Klein.

Faranno ritorno nel cast anche Danielle Panabaker nei panni di Caitlin Snow, Carlos Valdes nel ruolo di Cisco Ramon, Hartley Sawyer nei panni di Ralph Dibny, Danielle Nicolet nel ruolo di Cecile Horton, Tom Cavanagh nei panni del Dr. Harrison Wells e Jesse L. Martin nel ruolo del detective Joe West.

La quinta stagione di The Flash debutterà il 9 ottobre su The CW.